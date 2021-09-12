زين العمر ينتقد من اختار قرار الهجرة.. ويؤكد: "لن أترك لبنان"





انتقد الفنان اللبناني ​زين العمر​ الذين اختاروا قرار الهجرة من لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، مؤكداً أنه لن يترك لبنان مطالباً بالحياة بكرامة.



وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي:"هناك كثر من تركوا لبنان وهجروه.. ولبنان في أمّس الحاجة لهم.



واختتم: من فنانين وأطباء واساتذة وووو نحن لم ولن نترك لبنان لكن خلونا نشوف فاسد بالحبس حاسبوا الفاسدين حاسبوا من سرق أحلامنا وخذوا منا ما تشأؤون نحن نريد وطناً لنحيا فيه بكرامة وليس لنموت فيه مذلولين ما خذلنا وطننا ولن."