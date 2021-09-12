الشاب خالد يتألق في حفل ضخم بحضور نجوم الفن





أحيا النجم الجزائري الشاب خالد، حفلا بأحد الفنادق الشهيرة بحضور نجوم الفن منهم النجم ماجد المصري و النجمة روجينا و النجم ادوارد.



وأجرى إدوارد مع الشاب خالد قبل صعوده لقاءً تليفزيونيًا وصعد الشاب خالد علي المسرح الساعة التاسعة والنصف في وسط تفاعل كبير من الحضور وحرص النجم المصري ماجد المصري بإلتقاط صور معه و نجلة النجمة روجينا كما حرصت القنوات المصرية على عمل لقاءات معه.



وقدم الشاب خالد عدد كبير من أغانيه مثل عايشة ، c'est la vie , عبد القادر وترك الشاب خالد المسرح في تمام الساعة العاشرة و النصف .



