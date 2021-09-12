بعد تألق رونالدو.. مانشستر يونايتد يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

كشف تقارير صحفية إسبانية، عن تطورًا جديدًا بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.





وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب الفرنسي على التجديد حتى الآن.





مانشستر يونايتد يحاول إقناع بوجبا بالبقاء





ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن مانشستر يونايتد سيحاول مرة أخيرة إقناع بوجبا بالتوقيع على عقد جديد قبل يناير/كانون الثاني المقبل.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه في حالة فشل المفاوضات سيقرر مانشستر يونايتد عرض بوجبا للبيع في الميركاتو الشتوي المقبل.





وكشف "كواترو" أن بوجبا سبق أن رفض عروضًا من يوفنتوس وباريس سان جيرمان في الصيف الماضي، ويرتبط حاليًا بالانتقال إلى ريال مدريد مجانًا في الموسم المقبل.



