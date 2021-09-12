فرغلي: ترك طالبان لتستطيع احتواء القاعدة سياسة أمريكية غريبة

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في استئصال الإرهاب، مشيرًا إلى أنه ظهر نسخ أكثر تطرفًا من القاعدة وهي نسخة داعش.





وأضاف "فرغلي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن التنظيمات الإرهابية الآن بدأت تنتهج إنهاك الأنظمة ثم سياسة الاستنزاف وبعد ذلك التمكين على الأرض واستتبعه القاعدة في محاولة إقامة إمارات في ليبيا وشمال السودان.



