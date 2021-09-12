وليد توفيق لُـ"الفجر الفني": بضحك وقلبي بيبكي على لبنان.. وجورج قرادحي يستاهل منصب وزير الإعلام







عبر الفنان اللبناني وليد توفيق، عن حزنه الشديد، للأوضاع التي مرت في لبنان، متمنياً أن تقدم الحكومة شيء جديد وتحسن الأوضاع في بلادهم، معبرة عن ذلك قائلاً"بضحك وقلوبنا بتبكي على لبنان".



كما وجه رسالة خاصة إلى الإعلامي جورج قرادحي وذلك عبر "الفجر الفني"، قائلاً له "تستاهل كل خير ربنا يوفقك وتقدم للساحة الإعلامية في لبنان شيء جيد وتحسن الوضع الإعلامي بها، فأنت إعلامي محبوب ومثقف جدا ولك شعبية كبيرة في الوطن العربي، وتستاهل أن تكون أكبر من وزير".





يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى.

