Advertisements

وليد توفيق لُـ"الفجر الفني": بضحك وقلبي بيبكي على لبنان.. وجورج قرادحي يستاهل منصب وزير الإعلام

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر، تصوير هالة يوسف



عبر الفنان اللبناني وليد توفيق، عن حزنه الشديد، للأوضاع التي مرت في لبنان، متمنياً أن تقدم الحكومة شيء جديد وتحسن الأوضاع في بلادهم، معبرة عن ذلك قائلاً"بضحك وقلوبنا بتبكي على لبنان".

كما وجه رسالة خاصة إلى الإعلامي جورج قرادحي وذلك عبر "الفجر الفني"، قائلاً له "تستاهل كل خير ربنا يوفقك وتقدم للساحة الإعلامية في لبنان شيء جيد وتحسن الوضع الإعلامي بها، فأنت إعلامي محبوب ومثقف جدا ولك شعبية كبيرة في الوطن العربي، وتستاهل أن تكون أكبر من وزير".


يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى.

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يكشف سبب سبابه لـ"أفشة" وأزمة محمد الشناوي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تألق رونالدو.. مانشستر يونايتد يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 12 ساعة

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ ساعتين

سولشاير يتغني بـ "رونالدو"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

12:31 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

نجم الأهلي يكشف سبب سبابه لـ"أفشة" وأزمة محمد الشناوي

02:09 ص

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

01:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements