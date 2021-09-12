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يوسف الحسيني ناعيًا محمود العربي: صنع النجاح من اللا شيء

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
نعى الإعلامي يوسف الحسيني رجل الأعمال محمود العربي، قائلًا: "واحد من أفضل وأخير وأعظم رجال الصناعة في مصر والوطن العربي، صنع النجاح من اللا شيء، بدأ صغيرًا برأس مال شديد الصغر والقلة، وحول هذا المال من محل صغير إلى مجموعة ضخمة جدًا المصانع والمشاريع لأكبر من ماركة كبيرة وهامة تصنع داخل مصر".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن "العربي" قام بالتصنيع في مصر بحس وطني، وقام بتصدير هذه الأجهزة إلى الكثير من الدول العربية والأوروبية، وأقام مشاريع خدم بها القاصي والداني".

وأضاف: "ربنا جعله سبب في فتح بيوت كتير أووي، وعلاج ناس، وجبر خواطر الناس، نعزي أنفسنا على رحيله، هذا الرجل العظيم الذي افتقدته الصناعة المصرية والعربية".

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