تفاصيل إصابة صفقة الأهلي الجديدة

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الجديد، خلال الساعات الأخيرة.





وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللاعب تعرض للإصابة في العضلة الضامة ويغيب لمدة شهر.





وأوضح المصدر، أن اللاعب يعاني من مزق في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.





وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد، قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



