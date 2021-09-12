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"نقابة الأطباء" تكشف عن العقوبات التي تنتظر صاحب واقعة الكلب

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
علق الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، على واقعة اعتداء طبيب على ممرض مسن وإهانته، قائلًا: "ما حدث جعلنا في قمة الاستياء، وهو أمر لا علاقة له بممارسة مهنة الطب، هو شيء غير مقبول على الإطلاق، وأصدرنا بيان أمس بأن النقابة مستاءة من الفيديو وقررت استدعاء الطبيب للجنة آداب المهنة للتحقيق".

وأضاف "الحي"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "on"، مساء السبت: "اليوم صباحًا مضيت على القرار وسلمته للجنة التحقيق للبدء في إجراءات التحقيق، ونتائج التحقيق متوقفة على ما سيقوله أثناء التحقيق معه".

وأضاف: "هناك مئات الآلاف العمليات تجرى في مصر، وتأتي شكاوى كثيرة بشأنها سنويا، لكن ما حدث هو سلوك، وسلوك فردي، العقوبات التأديبية في أي نقابة، تتراوح ما بين لفت نظر ولوم وإنظار وتنتهي بشطب كامل من النقابة، وهي تختلف عن العقوبات الجنائية بالتأكيد".

كان مقطع فيديو قد غزا منصات السوشيال ميديا بالأمس ظهر، وأبرز أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

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واقعة الكلب مصر اعتداء طبيب على ممرض

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