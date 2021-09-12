راغب علامة يتألق في حفل غنائي ضخم بحضور عدد كبير من نجوم الفن





شارك النجم راغب علامة، في إحياء حفل غنائي ضخم بحديقة احد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من الشباب من محتلف الأعمار بالإضافة إلى الفنانيين ماجد المصري ، إدوارد وعزيز الشافعى وكابتن محمد زيدان وغيرهم من المشاهير.



وافتتح راغب علامة فقرته بـ "يا غايب" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة بعدها حرص علي توجيه كلمة شكر للشاب خالد وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة ووجه الشكر لوليد منصور الذي قدم معه أنجح حفلاته بمصر ثم أشعل وصلات الرقص والغناء بمشاركة الجمهور علي مدي قرابة قرابة الساعتين.



و قدم خلالهما " اللي باعنا" ، " نسيني الدنيا" ، فورا تدخل حياتي " ، "أنا اسمي حبيبك" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.



تخلل فقرته صعود الفنانة روجينا التي شاركته الرقص علي أغنية "اتا اسمي حبيبك" والتي حرص بعدها علي تحيتها وتقبيل يدها.





الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور وتميز بأجواء الفخامة والرقي من حيث التجهيزات بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة طارق صبري ومسرح حمامصي وصوت جورج سعيد وتصوير إبراهيم السماك.



