Advertisements

راغب علامة يتألق في حفل غنائي ضخم بحضور عدد كبير من نجوم الفن

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


شارك النجم راغب علامة، في إحياء  حفل غنائي ضخم بحديقة احد فنادق القاهرة الجديدة بحضور  كامل العدد من الشباب من محتلف الأعمار بالإضافة إلى الفنانيين ماجد المصري  ، إدوارد وعزيز الشافعى وكابتن محمد زيدان وغيرهم من المشاهير.

وافتتح راغب علامة فقرته بـ "يا غايب" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة   بعدها حرص علي توجيه كلمة شكر للشاب خالد وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة ووجه الشكر لوليد منصور الذي قدم معه أنجح حفلاته بمصر ثم أشعل وصلات الرقص والغناء بمشاركة الجمهور  علي مدي قرابة قرابة الساعتين.

و قدم خلالهما " اللي باعنا" ، " نسيني الدنيا" ، فورا تدخل حياتي " ، "أنا اسمي حبيبك" ..  وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.

تخلل فقرته صعود الفنانة روجينا التي شاركته الرقص علي أغنية "اتا اسمي حبيبك" والتي حرص بعدها علي تحيتها وتقبيل يدها.


الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور وتميز بأجواء الفخامة والرقي من حيث التجهيزات بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة طارق صبري ومسرح حمامصي وصوت جورج سعيد وتصوير إبراهيم السماك.

أخبار تهمك

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد العوضي يخرج عن صمته لأول مرة: هذا ما حدث لياسمين عبد العزيز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجم ريال مدريد يرحل في الشتاء

منذ ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

منذ ساعة

تفاصيل إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

سولشاير يتغني بـ "رونالدو"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين

بعد تألق رونالدو.. مانشستر يونايتد يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعة و نصف

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 10 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

12:31 ص

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

12:01 ص

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

01:01 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements