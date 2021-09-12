باسكال مشعلاني تطرح أغنيتها الجديدة "استنى"

طرحت الفنانة اللبنانية بسكال مشعلانى، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنيتها الجديدة "استنى".



وأغنية "استنى"، من كلمات محمد الرفاعي وألحان زوجها ملحم أبو شديد.



يذكر أن المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى، كانت قد طرحت أحدث أغانيها "جنان بجنان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، احتفالا بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم.



"جنان بجنان" من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم.





