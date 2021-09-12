عمرو أديب: هجمات 11 سبتمبر ستظل علامة في التاريخ الأمريكي (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه مر 20 عاما على ذكرى وقوع هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن وفاة 3 آلاف مواطن امريكي وغير أمريكي، وإصابة 6 آلاف آخرين.





وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "هو الكلام ده حصل إزاي؟"، مضيفا: "مهما كانت إمكانيات الإرهابيين كيف حدث ذلك"، لافتا إلى أن تفاصيل هذه الحادثة لا يمكن أن تتكرر ولا بعد مليون عام.



