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عمرو أديب: هجمات 11 سبتمبر ستظل علامة في التاريخ الأمريكي (فيديو)
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:08 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه مر 20 عاما على ذكرى وقوع هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن وفاة 3 آلاف مواطن امريكي وغير أمريكي، وإصابة 6 آلاف آخرين.
وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "هو الكلام ده حصل إزاي؟"، مضيفا: "مهما كانت إمكانيات الإرهابيين كيف حدث ذلك"، لافتا إلى أن تفاصيل هذه الحادثة لا يمكن أن تتكرر ولا بعد مليون عام.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "في حاجات مش مفهومة، وإحنا مش في جمهورية من جمهورية من جمهوريات الموز ولا المانجا.. دي في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر جهاز أمني"، مشيرا إلى أن هجمات 11 سبتمبر ستظل علامة في التاريخ الأمريكي.