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مندوب مصر بالأمم المتحدة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: نقلة نوعية للأمام
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:09 ص
كساب أحمد
قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد نقلة نوعية للأمام، ورسالة للداخل والخارج، تفيد بأن مصر تسير في الطريق الصحيح، وتتحدث اللغة الرسمية لحقوق الإنسان.
وأضاف مندوي مصر الدائم لدى الامم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، أن عدد الدول التي صاغت رؤية واستراتيجية في هذا الصدد لا يتجاوز ثلاثين دولة، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرت بمراحل مختلفة ودراسات ومنهج علمي ومشاركة متخصصين قبل إطلاقها.
ولفت إلى أن احتفالية أطلاق الاستراتيجية أعطى رسالة للعالم كله أن مصر تسعى لتطوير حقوق الانسان إيمانًا بأنها جزء أسياسي من التنمية الشاملة.