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علي جمعة: من حق الشخص كتابه أمواله لبناته قبل وفاته ولكن بشرط

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن حقيقة الملكية هي تمام التصرف، كاشفًا عن حكم من يقوم بكتابة جميع أمواله لبناته من أجل حرمان أخوته أو عائلته من مشاركة بناته في الميراث.

وأضاف "جمعة" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الأموال ملكا للشخص يتصرف فيها كما يشاء، يهبه، يعطيه كهدية، يحتفظ به، يبعه أو يوصي به بعد وفاته".

وتابع "الأصل في الملكية هي تمام التصرف، وهي حقيقة ينساها كثيرا من الأبناء، ولو أراد أي شخص حرمان الآخرين أو الإخلال بنظام الميراث سيحاسب على نيته ولكن التصرف الذي قام به صحيح بكتابة أمواله لبناته، وهذه النية حرام، لأن هناك فرق بين النية وحرمة التصرف".

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