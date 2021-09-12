علي جمعة: من حق الشخص كتابه أمواله لبناته قبل وفاته ولكن بشرط

قال الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن حقيقة الملكية هي تمام التصرف، كاشفًا عن حكم من يقوم بكتابة جميع أمواله لبناته من أجل حرمان أخوته أو عائلته من مشاركة بناته في الميراث.





وأضاف "جمعة" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الأموال ملكا للشخص يتصرف فيها كما يشاء، يهبه، يعطيه كهدية، يحتفظ به، يبعه أو يوصي به بعد وفاته".



