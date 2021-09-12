7 اختصاصات لـ "لجنة الطاقة والبيئة" بمجلس النواب.. اعرفها

تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.





وتستعرض "الفجر" 7 اختصاصات للجنة الطاقة والبيئة، والتي جاءت كالتالي:

1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.





2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.





3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.





4- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.





5- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية.





6- كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة.





7- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.



