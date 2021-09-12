Advertisements

7 اختصاصات لـ "لجنة الطاقة والبيئة" بمجلس النواب.. اعرفها

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.

وتستعرض "الفجر" 7 اختصاصات للجنة الطاقة والبيئة، والتي جاءت كالتالي:
1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.

3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

4- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

5- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية.

6- كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة.

7- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

خطة برشلونة لاستعادة ديمبلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عبد الله السعيد يوجه طلبا إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

لاعب الزمالك خارج حسابات كارتيرون في الموسم القادم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مبابي يبلغ زملاءه بالرحيل عن باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ماذا فعلت لجان "الدفاع والشباب والإسكان والطاقة" بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث؟

وزيرة البيئة: زيارة تفقدية للنواب للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء

عضو طاقة البرلمان: وزيرة البيئة تقوم بتطوير البنية التحتية ونشر الوعي البيئي

بعد الانتهاء من كتابتها.. تعرف على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

عددها 14 لجنة.. تعرف على اختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

13 اختصاص للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بلائحة "مجلس الشيوخ".. تعرف عليها (انفوجراف)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

خطة برشلونة لاستعادة ديمبلي

06:59 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

12:31 ص

مبابي يبلغ زملاءه بالرحيل عن باريس سان جيرمان

07:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements