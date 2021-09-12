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أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
أوضح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء يتكون من عناصر مميزة عقب تدعيمه بالصفقات التي تم إبرامها خلال الميركاتو الجاري. 

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن محمد عبد المنعم لاعب الفريق لم ينتقل إلى فيوتشير إف سي.

حيث قال توفيق في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"ما تردد عن رحيل عبد المنعم إلى فيوتشير غير صحيح".

وأكمل :"الأهلي يمتلك إسكواد مميز في الوقت الحالي ومتكامل في مختلف المراكز".

جدير بالذكر أن أنه خلال الفترة الماضية ترددت أنباء قوية حول رحيل اللاعب إلى صفوف فيوتشر إف سي في الانتقالات الصيفية الجارية.

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