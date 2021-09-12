نجم ريال مدريد يرحل في الشتاء

وافق داني سيبايوس بالفعل على الرحيل عن ريال مدريد، في يناير المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وعاد لاعب خط الوسط إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف بعد عامين على سبيل الإعارة مع أرسنال.





وبعد وصول إدواردو كامافينجا ، إلي ريال مدريد بجانب وجود لوكا مودريتش وتوني كروس ، يعرف سيبايوس أن فرصه ستكون محدودة للغاية مع ريال مدريد.





ولهذا السبب يبدو أنه مستعد للعودة إلى ريال بيتيس، النادي الذي تخرج فيه كمحترف كبير قبل الانضمام إلى ريال مدريد في عام 2017 مقابل حوالي 18 مليون يورو.



