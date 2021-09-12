نقيب التمريض عن واقعة طبيب الكلب: ضد الدين والكرامة ( فيديو)

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، تفاصيل إحالة رئيس قسم العظام بطب عين شمس، للتحقيق إثر إهانته لممرض.





وقالت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، إنها تفاجأت بالأمس من إرسال مجموعة كبيرة من التمريض فيديو يظهر فيه تعرض ممرض للإهانة، من قبل رئيس قسم العظام بطب عين شمس، فقامت بالتواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعاليم العالي، وأخبرها بأنه سيتخذ إجراءً فوريًا، وتوصلت أيضا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأخبرتها بانها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد الطبيب.





ولفتت إلى أنها تواصلت مع الممرض الذي تعرض للإهانة، وسألته عن سبب تقبله للإهانة، فرد عليها قائلًا: "أكل العيش هو اللي أجبرني على تقبل الاهانة، خاصة انه لا يمتلك أي مصدر رزق آخر، اللي تعرض له شيء لا يرضي احد".





وأضافت:" الواقعة في أكثر من شق، منها جزء كرامة، وجزء آخر ضد الدين، خاصة ان الطبيب طلب من الممرض السجود لكلب، والقرار الذي صدر أوقف 3 أشخاص منهم الطبيب والممرض، وجميع الأطراف مخطئه، ولكن الممرض قد يكون مضطرًا لأنه الشخص الذي طلب منه السجود رئيسه في العمل"



