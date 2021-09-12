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نقيب التمريض عن واقعة طبيب الكلب: ضد الدين والكرامة ( فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، تفاصيل إحالة رئيس قسم العظام بطب عين شمس، للتحقيق إثر إهانته لممرض.

وقالت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، إنها تفاجأت بالأمس من إرسال مجموعة كبيرة من التمريض فيديو يظهر فيه تعرض ممرض للإهانة، من قبل رئيس قسم العظام بطب عين شمس، فقامت بالتواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعاليم العالي، وأخبرها بأنه سيتخذ إجراءً فوريًا، وتوصلت أيضا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأخبرتها بانها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد الطبيب.

ولفتت إلى أنها تواصلت مع الممرض الذي تعرض للإهانة، وسألته عن سبب تقبله للإهانة، فرد عليها قائلًا: "أكل العيش هو اللي أجبرني على تقبل الاهانة، خاصة انه لا يمتلك أي مصدر رزق آخر، اللي تعرض له شيء لا يرضي احد".

وأضافت:" الواقعة في أكثر من شق، منها جزء كرامة، وجزء آخر ضد الدين، خاصة ان الطبيب طلب من الممرض السجود لكلب، والقرار الذي صدر أوقف 3 أشخاص منهم الطبيب والممرض، وجميع الأطراف مخطئه، ولكن الممرض قد يكون مضطرًا لأنه الشخص الذي طلب منه السجود رئيسه في العمل"

كان مقطعًا قد غزى منصات السوشيال ميديا بالأمس ظهر، وابرز أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

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واقعة الكلب مصر السجود لكلب

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