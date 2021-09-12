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شركة سيمنز تكشف تفاصيل تنفيذ مركز التحكم الإقليمي بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:11 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المهندس مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية، إن شركة سيمنز موجودة في مصر منذ 120 عامًا، مشيرًا إلى أنها شاركت الدولة في مشروعات بمجالات مختلفة أبرزها محطات الكهرباء البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف.

وأضاف "الباجوري" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الشركة تستعد لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي بالعاصمة الإدارية الجديدة مع شركة النقل الكهربائي من ضمن العقود بقيمة 838 مليون جنيه ومن المفترض تنفيذه بنهاية عام 2021.

وأشار إلى أن هذا المركز سوف يتحكم في الشبكة الكهربائية بالكامل ويعززها ويطورها ويحسنها لتكون مرنة أكثر تستوعب الطاقات الإنتاجية وستجعل مصر مركز إقليمي للطاقة يخدم المنطقة بأكملها وسيكون مشروع مهم وسيضع مصر على خريطة الطاقة في الإقليم كله أو الشرق الأوسط.

وأكد أن شركة سيمنز تشارك في تدريب المهندسين الشباب لخلق جيل صناعي جديد، موضحًا أن الشركة بدأت بمحطات الكهرباء من أجل أن يكون لديها وفرة في الطاقة.

وكشف تفاصيل متعلقة بنفق أحمد حمدي الذي سيتم تركيب جميع الأنظمة به سواء أنظمة الحريق أو تكنولوجيات الشركة قبل نهاية العام الحالي والتي سيتم من خلالها التحكم في النفق حتى يكون آمن للمسافرين.

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