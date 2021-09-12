"كيفاش نخليك'' ديو غنائي بين الملحن محمد الرفاعي وهند سداسي





أسدل الستار عن الديو الغنائي الذي جمع الملحن المغربي محمد الرفاعي بالفنانة هند السداسي، الأغنية بعنوان "كيفاش نخليك " تندرج ضمن خانة الأعمال الرومانسية بلون شبابي و بإيقاعات مغربية، و للإشارة فالديو من كلمات و ألحان محمد الرفاعي، التوزيع لحمزة الغازي، أما الفيديو كليب فتم تصويره باستديو "ساينكفوني" في مدينة الدار البيضاء، بعدسة المخرج طارق علي ملوك، و هي المرة الثانية التي سيشارك فيها محمد الرفاعي بأدائه الصوتي إلى جانب التلحين.









و الجذير بالذكر فمحمد الرفاعي من أشهر الأسماء المعروفة في الساحة الفنية المغربية وحتى العربية على مستوى التلحين، حيث التصق اسمه بمجموعة من الأعمال الفنية الناجحة وطنيا و عربيا، من بينها "بغيتو هو" لأسماء لمنور، "انتي" لسعد لمجرد، la vie is good لبلقيس، "حسبني طماع " لحاتم عمور، "بلاش بلاش" و "ولا عليك" رفقة جميلة البدوي، و غيرها من الأعمال الفنية رفقة نجوم مغاربة ، و هي الأعمال التي أغنت ريبيرتواره الفني و جعلت منه أحد ملحنين صف أول مغاربيا وعربيا.



