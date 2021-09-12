Advertisements

"كيفاش نخليك'' ديو غنائي بين الملحن محمد الرفاعي وهند سداسي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر

أسدل الستار عن الديو الغنائي الذي جمع الملحن المغربي محمد الرفاعي بالفنانة هند السداسي، الأغنية بعنوان "كيفاش نخليك " تندرج ضمن خانة الأعمال الرومانسية بلون شبابي و بإيقاعات مغربية، و للإشارة فالديو من كلمات و ألحان محمد الرفاعي، التوزيع لحمزة الغازي، أما الفيديو كليب فتم تصويره باستديو "ساينكفوني" في مدينة الدار البيضاء، بعدسة المخرج طارق علي ملوك، و هي المرة الثانية التي سيشارك فيها محمد الرفاعي  بأدائه الصوتي إلى جانب التلحين.


و الجذير بالذكر فمحمد الرفاعي من أشهر الأسماء المعروفة في الساحة الفنية المغربية  وحتى العربية على مستوى التلحين، حيث التصق اسمه بمجموعة من الأعمال الفنية الناجحة وطنيا و عربيا، من بينها "بغيتو هو" لأسماء لمنور، "انتي" لسعد لمجرد، la vie is good  لبلقيس، "حسبني طماع "  لحاتم عمور، "بلاش بلاش" و "ولا عليك" رفقة جميلة البدوي، و غيرها من الأعمال الفنية رفقة نجوم مغاربة ، و هي الأعمال التي أغنت ريبيرتواره الفني  و جعلت منه أحد ملحنين صف أول مغاربيا وعربيا.

أخبار تهمك

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

أحمد العوضي يخرج عن صمته لأول مرة: هذا ما حدث لياسمين عبد العزيز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ نصف ساعة

تفاصيل إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد تألق رونالدو.. مانشستر يونايتد يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعة و نصف

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

سولشاير يتغني بـ "رونالدو"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ريال مدريد يرحل في الشتاء

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

12:31 ص

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

12:01 ص

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

01:01 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements