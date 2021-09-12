رئيس محكمة استئناف القاهرة: "الطلاق بقى أسهل من خلع الضرس" (فيديو)

قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بمشاكل المواطنين ويفتح ملفات شائكة لم يتطرق إليها احد من قبل.





وأضاف "الباجا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن السبب في تفاقم مشكلة الطلاق في مصر انه سيطر على عقلية المشرع في الفترة من 2000 إلى 2008 ايدلوجية خاطئة في أن معالجة مشكلة الطلاق والأسرة في مصر هي تسهيل الطلاق.



