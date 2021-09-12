Advertisements
رئيس محكمة استئناف القاهرة: "الطلاق بقى أسهل من خلع الضرس" (فيديو)
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:43 ص
شيماء حسن
قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بمشاكل المواطنين ويفتح ملفات شائكة لم يتطرق إليها احد من قبل.
وأضاف "الباجا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن السبب في تفاقم مشكلة الطلاق في مصر انه سيطر على عقلية المشرع في الفترة من 2000 إلى 2008 ايدلوجية خاطئة في أن معالجة مشكلة الطلاق والأسرة في مصر هي تسهيل الطلاق.
وتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة: "الطلاق بقى أسهل من خلع الضرس الآن"، مؤكدًا على ضرورة معالجة الآثار المترتبة على الطلاق، والتفرقة بين وقوع الطلاق والآثار المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن يوضح هذه التفرقة.