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حسن البلام يطالب جمهوره الدعاء لشقيقه

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


طلب الممثل الكويتي ​حسن البلام​ من الجمهور وزملائه الفنانين الدعاء إلى شقيقه حسين المصاب بفيروس كورونا.

وكتب منشورا في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قال فيه: "اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء ولا يعجزك شيء، اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم، يا شافي يا معافي اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين.. اللهم اشف أخوي حسين البلام أثر إصابته بكورونا، اللهم أنت الشافي المعافي إخوي تحت رحمتك فالطف به وخفف عنه وشافه يا رب العالمين نطلبكم الدعاء".

فعلّق الفنان الكويتي ​بشار الشطي​: "ألف سلامة والله يشافيه و يعافيه ياخوي". كما كتبت الممثلة المصرية عبير الجندي: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي جميع المرضى في هذا الكون الفسيح".

وقال المخرج الكويتي ضاري عبد الرضا: "الله يشافيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء ويلبسه ثوب العافية ويقر عينكم بقومته بالسلامة اللهم آمين".

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