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محام ممرض واقعة الكلب يُناشد الرئيس لرد اعتباره (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال وليد السروجي، محامي ممرض واقعة السجود للكلب، إن الممرض الذي تعض للإهانة من قبل رئيس قسم العظام بطب عين شخص محترم للغاية، معقبًا: "الراجل ده مكنش عايز يخرج من منزله، احنا روحنا له منزله، وقولنا له يكفيك فخرًا انك رفضت القيام بأي شيء يخالف الإسلام"

ولفت "السروجي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن نجلة الممرض خريجة حقوق، وكانت تستعد للتقديم في كلية الشرطة، ولكن بعد انتشار هذه الواقعة لا تريد أن تستكمل هذا الأمر.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الممرض من خلال قبول نجلته في كلية الشرطة، حال انطباق عليها الشروط، معقبًا: " قبول نجلة هذا الرجل في كلية الشرطة، يعتبر تكريم للرجل،...ده هيكون أبلغ رد على الإهانة"



كان مقطع قد غزا منصات السوشيال ميديا بالأمس ظهر، وابرز أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

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واقعة الكلب ممرض واقعة الكلب السيسي الرئيس

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