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شيلاء سبت تكشف مهارتها الجديدة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 05:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

نشرت الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية ​شيلاء سبت​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت من خلاله عن مهارتها التي لا يعرفها الجمهور.

وظهرت وهي تمارس هواية ركوب الخيل، بكل خفة ورشاقة، وتفاعل المتابعون مع المنشور بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم ببراعتها وإتقانها هذه الهواية.

يذكر أن شيلاء سبت كانت قد شاركت في فيديو كليب الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ الأخير مع مجموعة من الإنفلونسرز هم ​نهى نبيل​، ​نور ستارز​ و​مودل روز​، غدير السبتي. الأغنية تحمل عنوان "​عشق ضميان​" والفيديو كليب من إخراج ​نهلة الفهد​، من كلمات نهى نبيل، وألحان ​فايز السعيد​، وتوزيع موسيقي نور هاشم.

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