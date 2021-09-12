كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً





فجر الإعلامي كريم حسن شحاته، مذيع برنامج كورة كل يوم عبر قناة الحياة، مفاجأة بتأكيده على اتفاق الأهلي مع الثنائي المهدي سليمان حارس بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش علي ضمهما نهاية الموسم الجديد بعد انتهاء عقديهما مع انديتهما.





ويحق للثنائي المهدي وبسام التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوي القادم، لتقرر إدارة الأهلي تأجيل ملف تدعيم الحراسة للموسم الجديد لضم الثنائي المميز مجانا علي ان يتم الابقاء علي الحراس المتواجدين حاليا.





في الوقت الذي وافقت ادارة الأهلي علي إعارة كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق لايا من الأندية التي طلبت ضمه وعلي راسها فيوتشر وفاركو لتجهيزه في ظل ابتعاده عن المباريات لقرابة ال٣ مواسم بسبب الإصابة.



