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اللبنانية نادين الراسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:34 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ المتابعين صوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيها مع زوجها مجد دعبول وهي تمضي عطلتها.

وبدت نادين مع مجد بالصور بحوض السباحة في فاريا، وتألقت بمايو أسود مثير، خطفت فيه أنظار المتابعين.


وكانت احتفلت نادين بعيد ميلادها، اذ نشرت مقطع فيديو لها وهي تحتفل بالمناسبة، وقد كشفت عن عمرها الحقيقي وهو 42 عاماً، اذ بدا قالب الحلوى مؤلفاً من هذين الرقمين.

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