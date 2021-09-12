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موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:31 ص
ميلان
ميلان
علي خلاف
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي ميلان مواجهة مرتقبة على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) ضد لاتسيو، ضمن إطار فعاليات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو بالدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الكروي الأول بنادي ميلان ضد لاتسيو ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الايطالي عند الساعة 6:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر.

و تنقل مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة ميلان ضد لاتسيو ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإيطالي عبر فضائيات Lega Serie A YouTube، بصوت المعلق ميشيل سعد.

و حقق فريق الكرة الأول بنادي لاتسيو فوزا كبيرا بالجولة الثانية من بطولة الدوري الايطالي على سبيزيا بسداسية مقابل هدف ليرفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة الترتيب

وعلى الجانب الآخر يحمل ميلان نفس عدد نقاط لاتيسو ولكن بفارق الأهداف، حيث يأمل صاحب الأرض في تحقيق الفوز من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات وتصدر البطولة.

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