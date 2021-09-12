مصطفى حجاج لـ"الفجر الفني": أنا أهلاوي بس فرحت أوي لما الزمالك أخد الدوري"

كشف الفنان مصطفي حجاج عن تعاونه الجديد مع المطرب أحمد سعد في أغنية جديدة، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.



وقال حجاج لـ"الفجر الفني"، على هامش مهرجان حفل دير جيست، "أنا أهلاوي بس فرحت أوي لما الزمالك أخد الدوري، فريق مصري برضو"، وبخصوص إقالة كابتن حسام البدري من الجهاز الفني للمنتخب، رفض أن يتحدث عنه، معللاً ذلك بأنه ليس كرويًا متخصصًا.



وكان قد أعلن المطرب مصطفى حجاج، عبر حسابه عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن غضبه الشديد، بسبب تسريب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «وداعك مر»، وذلك عبر فيديو نشره عبر حسابه.



وقال «حجاج»، خلال الفيديو، «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يؤذيني في شغلي».



