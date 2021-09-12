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10 اختصاصات للجنة الزراعة والري بمجلس النواب.. اعرفها

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيسي للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.

وتستعرض "الفجر" اختصاصات لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
1- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

2- الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

3- الإنتاج الزراعى.

4- نهر النيل والرى والصرف.

5- الأمن الغذائى.

6- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

7-الثروة السمكية وتنميتها.

8-التشريعات الخاصة بالزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

9- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

10- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

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