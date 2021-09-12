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راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

شارك النجمان راغب علامة والشاب خالد في إحياء  حفلا غنائيا ضخما بحديقة احد فنادق القاهرة الجديدة بحضور  كامل العدد من الشباب من محتلف الأعمار بالإضافة إلى الفنانيين ماجد المصري ، إدوارد وعزيز الشافعى وكابتن محمد زيدان وغيرهم من المشاهير.


حضر الشاب خالد في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت وكان في استقباله المتتج وليد منصور منظم الحفل وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فترة تواجده التي امتدت لقرابة الساعة ونص قدم خلالها عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من " دي دي"  مرورا "عيشة" ،"وهران" ،"عبد القادر)"و" الشابة" بالاضافة الى "أنا العربي وختاما ب "سيه لا في" 

بينما إفتتح راغب علامة فقرته ب "يا غايب" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة   بعدها حرص علي توجيه كلمة شكر للشاب خالد واعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة ووجه الشكر لوليد منصور الذي قدم معه أنجح حفلاته بمصر ثم أشعل وصلات الرقص والغناء بمشاركة الجمهور علي مدي قرابة قرابة الساعتين قدم خلالهما " اللي باعنا" ، " نسيني الدنيا" ، فورا تدخل حياتي " ، "أنا اسمي حبيبك" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.

تخلل فقرته صعود الفنانة روجينا التي شاركته الرقص علي أغنية "انا اسمي حبيبك" والتي حرص بعدها علي تحيتها وتقبيل يدها

الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور وتميز بأجواء الفخامة والرقي من حيث التجهيزات بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة طارق صبري ومسرح حمامصي وصوت جورج سعيد وتصوير إبراهيم السماك.
راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)

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