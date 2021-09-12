ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين صبرى، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت "ياسمين صبري" في الجيم بملابس رياضية، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.