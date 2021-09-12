موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو اليوم الأحد في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.





وتعد هذه المباراة الأولى لريال مدريد على سانتياجو برنابيو بعد 18 شهرًا بسبب أعمال توسيع وتطوير الملعب.





ويملك ريال مدريد 7 نقاط في المركز الثاني، جمعها من فوزين وتعادل، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



