نجم الأهلي يكشف سبب سبابه لـ"أفشة" وأزمة محمد الشناوي

تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن علاقته مع اللاعبين داخل القلعة الحمراء، مؤكدا أن غرفة الملابس داخل القلعة الحمراء هى السبب الرئيسي في نجاح الفريق في الفترة الأخيرة.





وقال الشحات في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "هناك بعض اللاعبين الذين كانوا معي في مصر المقاصة قريبين لي للغاية، وداخل الملعب أملك أنا وقفشة تفاهم كبير".





وواصل: "دائما أمزح مع قفشة لما بيلبس كباري للمنافسين، وهو لاعب كبير ويملك إمكانيات تمنحنا الأفضلية داخل الملعب".





وتابع، إن أزمة الشناوي الوحيدة هى عبارته الشهيرة "اضغط يا أيمن"، ونحن نملك لاعبين مميزين للغاية في جميع المراكز.



