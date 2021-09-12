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الالومنيوم يضم لاعب وسط جمهورية شبين

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:11 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تعاقد الجهاز الفني لفريق نادي الالومنيوم بقيادة ياسر رضوان مع طلبة محمد لاعب وسط نادي جمهورية شبين في صفقة انتقال حر للاعب لمدة موسمين.

وانضم اللاعب لصفوف الفريق الحمادي بمعسكره المقام حالياً بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، استعداداً للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.

يذكر أن اللاعب شارك مع الفريق في مبارياته الودية التي أجراها بمعسكره بالإسكندرية وتمكن من الاعلان عن نفسه واحرازه هدفين الاول في مباراة الفريق أمام مياه البحيرة، والثاني في مباراة سبورتنج.

ويتبقى لفريق الالومنيوم مبارتين من سلسلة الوديات التي يخوضها الفريق بمعسكر القاهرة الأولى عصر الاثنين أمام الاوليمبي، والثانية امام ابو قير للأسمدة يوم الثلاثاء ليختتم بعدها الفريق معسكره ويعود لنجع حمادي.

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