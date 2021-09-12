دينا فؤاد لـ"الفجر الفني": توقعت نجاح فيلم "200 جنيه".. وراضية جداً عن إيراداته

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في فيلم 200 جنيه، معبرة عن ذلك قائلة"فيلم 200 جنيه من الأفلام الجميلة العظيمة، اللي شارك فيها مجموعة كبيرة من نجوم مصر، ومبسوطة بمشاركتي فيه ولو بجزء بسيط".



وأكدت دينا فؤاد خلال تصريحات لـ"الفجر الفني"، "راضية جدا عن إيرادات فيلم 200 جنيه، وهو حقق نجاح حلو، وكنت متخيلة النجاح الكبير ده له، لأن نجوم مصر كلها مشاركة فيه".



واختتمت حديثها بأنها تستعد حالياً لتصوير مسلسل جديد مكون من خمس حلقات، ومن المقرر بدء التصوير فيه، الأسبوع المقبل".



يذكر أن فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي،بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.