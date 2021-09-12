حسين الشحات: حزنت على رحيل رمضان صبحي













حرص حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على التوجه بالاعتذار لجماهير القلعة الحمراء، بسبب الفترة الماضية والتي شهدت تراجع مستواه الفني خلال الموسم الماضي.





وأضاف الشحات في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "اعتذر لجماهير الأهلي أيضًا على ضياع الدوري في الموسم الماضي، ولكن الظروف كانت ضدنا في كل شئ".





وأشار، بشأن رحيل رمضان صبحي: "شعرت بالحزن على رحيله من الأهلي، وهو لاعب مميز ونلعب في المنتخب سويا، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".



