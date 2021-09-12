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مفاجأة جديدة بشأن أشرف بن شرقي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:58 ص
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
الفجر الرياضي
فجر الإعلامي كريم حسن شحاتة مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق وتجديد التعاقد معه.

وأكد كريم عبر برنامجه "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة أن إدارة الزمالك اتفقت مع اللاعب على كل التفاصيل المالية الخاصة بعقده الذي سيمتد ل٣ مواسم مقبلة، على أن يتقاضى مليون و٣٠٠ ألف دولار في الموسم الأول ومليون و٥٠٠ ألف دولار في الموسم الثاني ومليون و٨٠٠ ألف دولار في الموسم الثالث.

وأشار إلى أن اللاعب يتمسك بوضع شرط جزائي بقيمة نصف مليون دولار وهو ما قوبل بالرفض التام من جانب إدارة الزمالك.

وواصل :"اللاعب سيعود إلى القاهرة بعد أسبوع من الإمارات وسيجتمع معه مسئولي الزمالك لحسم موقفه من التجديد وستكون الجلسة الأخيرة معه على أن يتم الإعلان بعدها عن القرار النهائي.

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رياضة الاخبار الرياضية اشرف بن شرقي اخبار الرياضة

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