موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول اليوم الأحد في الدوري الإسباني

يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره إسبانيول، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كورنيلا البرات.





ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد إسبانيول في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات.



