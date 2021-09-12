عبد الله السعيد يوجه طلبا إلى الزمالك

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن طلب عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز من إدارة نادي الزمالك الحصول على ٢٠ مليون جنيه في الموسم الواحد للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل.





وأكد كريم في برنامجه : "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة أن إدارة الزمالك وافقت على منح اللاعب هذا الرقم وسط تمسكهم التام بإبرام الصفقة.





وأشار إلى أن اللاعب سيعود من أجازته للاجتماع مع إدارة بيراميدز في غضون الساعات المقبلة للموافقة على رحيله إلى الزمالك.





وأوضح، أن إدارة بيراميدز اشترطت التعاقد مع لاعب بديل للموافقة على رحيل السعيد وخاصة المغربي وليد الكرتي لاعب فريق الوداد المغربي.



