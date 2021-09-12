تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.





وتعد هذه المباراة الأولى لريال مدريد على سانتياجو برنابيو بعد 18 شهرًا بسبب أعمال توسيع وتطوير الملعب.





ويملك ريال مدريد 7 نقاط في المركز الثاني، جمعها من فوزين وتعادل، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.





ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، ميجيل.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس.



