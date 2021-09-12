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رئيس الزمالك: لن نذهب إلى كأس العالم لمجرد التمثيل المشرف

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:01 ص
حسين لبيب
حسين لبيب
الفجر الرياضي
أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن هدفهم هو تحقيق إنجاز في مونديال الأندية لكرة اليد.

وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"سنجتمع مع الجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة لبحث الملف برمته واحتياجاته".

وأكمل :"لن نذهب لكأس العالم للأندية لمجرد التمثيل المشرف لكننا نسعى للوصول إلى أبعدى مدى في البطولة".

يذكر أن الزمالك حسم صفقتين حتي الآن في سوق الانتقالات حيث تعاقد مع محمود شبانة من أسوان وعمر كمال عبد الواحد من المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

الكلمات المفتاحية

رياضة حسين لبيب الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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