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موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري 2021

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى نظيره طلائع الجيش في نهائى كأس السوبر المصري يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء باعتباره بطلا للدوري والكأس عن الموسم الماضي، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيفا لكأس مصر بعد الهزيمة من الاهلى بركلات الترجيح في نهائي الكأس.

ويرغب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في مواصلة كتباته للتاريخ مع النادي الأهلي بتتويجه بلقب كأس مصر للمرة ال12 في تاريخ النادي، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.

واحتل النادي الأهلي صدارة الدوري الممتاز للموسم قبل الماضي، برصيد 89 نقطة، جمعهم خلال 34 مباراة، بينما احتل نادي طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 41 نقطة، جمعهم خلال 34 مباراة.

الكلمات المفتاحية

نهائي كاس السوبر المصري مصر طلائع الجيش الاهلي

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