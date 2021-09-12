موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري 2021

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى نظيره طلائع الجيش في نهائى كأس السوبر المصري يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





ويدخل المارد الأحمر اللقاء باعتباره بطلا للدوري والكأس عن الموسم الماضي، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيفا لكأس مصر بعد الهزيمة من الاهلى بركلات الترجيح في نهائي الكأس.





ويرغب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في مواصلة كتباته للتاريخ مع النادي الأهلي بتتويجه بلقب كأس مصر للمرة ال12 في تاريخ النادي، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.





واحتل النادي الأهلي صدارة الدوري الممتاز للموسم قبل الماضي، برصيد 89 نقطة، جمعهم خلال 34 مباراة، بينما احتل نادي طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 41 نقطة، جمعهم خلال 34 مباراة.



