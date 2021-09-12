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الشحات: بن شرقي "بيمتعني" وسأظل بالنادي الأهلي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زويد

أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه يشعر بالسعادة داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر بإرتداءه قميص الفريق خلال السنوات الماضية، وأنه لديه رغبة في الاستمرار وحصد الألقاب خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف حسين الشحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "سأستمر مع النادي الأهلي حتى يقولوا لي شكرا "أمشي" لا نريدك في النادي".

وتابع: "أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بيمتعني، وهو لاعب يملك إمكانيات فنية مميزة للغاية".

الكلمات المفتاحية

رياضة حسين االشحات اخبار الرياضة

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