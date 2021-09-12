نجم الأهلي: موسيماني "مكنش عارف يدربنا" بسبب ضغط المباريات

كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، اسباب خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، وأوضح أنه كان بسبب الإجهاد في بعض المباريات، مؤكدًا أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق كان غير قادر على تدريب اللاعبين في بعض الأوقات بسبب ضغط المباريات.





وقال الشحات في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "الزمالك أستفاد من فترة الراحة وعدم المنافسة في دوري أبطال إفريقيا".





وأكمل: "شعرت بضياع بطولة دوري بعد التعادل مع الإسماعيلي، وتحقيق بعض النتائج السلبية في الدوري جاء بسبب ضغط المباريات والسفر خلال أيام قليلة وخوض اللقاءات أمام فرق قوية".





جدير بالذكر أن الزمالك حقق لقب الدوري العام في الموسم الماضي بفارق أربع نقاط عن غريمة التقليدي النادى الأهلى في موسم يصنفه البعض الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب ضغط المباريات.



