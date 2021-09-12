Advertisements

نجم الأهلي: موسيماني "مكنش عارف يدربنا" بسبب ضغط المباريات

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
موسيماني
موسيماني
محمد زويد
كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، اسباب خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، وأوضح أنه كان بسبب الإجهاد في بعض المباريات، مؤكدًا أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق كان غير قادر على تدريب اللاعبين في بعض الأوقات بسبب ضغط المباريات.

وقال الشحات في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "الزمالك أستفاد من فترة الراحة وعدم المنافسة في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "شعرت بضياع بطولة دوري بعد التعادل مع الإسماعيلي، وتحقيق بعض النتائج السلبية في الدوري جاء بسبب ضغط المباريات والسفر خلال أيام قليلة وخوض اللقاءات أمام فرق قوية".

جدير بالذكر أن الزمالك حقق لقب الدوري العام في الموسم الماضي بفارق أربع نقاط عن غريمة التقليدي النادى الأهلى في موسم يصنفه البعض الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب ضغط المباريات.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يكشف سبب سبابه لـ"أفشة" وأزمة محمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تألق رونالدو.. مانشستر يونايتد يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الله السعيد يوجه طلبا إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي: موسيماني "مكنش عارف يدربنا" بسبب ضغط المباريات

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 30 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

12:31 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

04:01 ص

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements