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ميلان يفقد نجمه أمام لاتسيو

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
أكد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان الإيطالي، غياب أحد اللاعبين البارزين في صفوف الروسونيري عن مباراة لاتسيو المقررة الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

نجم الميلان خارج قائمة الفريق لمواجة لاتسيو

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كنت أتمنى أن يكون كل اللاعبين متاحين لهذه المباراة القوية، لكن جيرو لن يكون متاحًا".

وأضاف: "جيرو بخير الآن، لكنه لم يتدرب مع الفريق منذ أسبوعين".

يذكر أن المهاجم الفرنسي أصيب بفيروس كورونا عقب مباراة الفريق أمام كالياري في الجولة الثانية بالدوري الإيطالي، وتعافى من العدوى، الجمعة.

ويعد جيرو هداف ميلان في الموسم الحالي برصيد هدفين، أحرزهما ضد كالياري.

ويحتل ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي (6 نقاط)، بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب الصدارة.

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