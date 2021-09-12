الأهلي: مروان محسن لم يتسبب في أي مشكلة داخل الفريق









كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مروان محسن مهاجم الفريق واجه سوء توفيق كبير مع الفريق طوال مشواره خلال الفترة الماضية.





وقال توفيق في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"مروان محسن لم يثر أي مشكلة طوال مشواره مع الفريق منذ أن انضم إلى القلعة الحمراء قادما من الإسماعيلي".





وتابع :"نتمنى التوفيق لمروان محسن في وجهته المقبلة".





جدير بالذكر أن اللاعب بات قريبا من الانضمام إلى صفوف فريق فيوتشر إف سي" كوكاكولا سابقاً" بعد الإتفاق معه على كافة التفاصيل والأمور المالية التي وصلت إلى حصوله على 7 مليون جنيه في الموسم.



