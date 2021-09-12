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لاعب الزمالك خارج حسابات كارتيرون في الموسم القادم

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد نادر
حاول مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، رئيس القلعة البيضاء، إقناع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، باستمرار محمود جنش، حارس مرمى الفريق خلال الموسم الجديد.

لاعب الزمالك خارج حسابات باتريس كارتيرون في الموسم القادم

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن المحاولة التي قام بها حسين لبيب مؤخراً لإقناع كارتيرون بالعفو عن اللاعب والسماح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، باءت بالفشل وتمسك المدير الفنى الفرنسى برحيله.

وأوضحت المصادر أن هناك اتجاها داخل جهاز الكرة لعرض جنش على سبيل الإعارة، وليس بيعه بشكل نهائى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان محمود جنش قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وتحديدا من صفوف الاتحاد السكندرى، وفاركو وفيوتشر إف سى، للانتقال إلى أحدها فى الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون رياضة اخبار الرياضة

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