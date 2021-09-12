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تقارير: برشلونة رفض التعاقد مع لاعبين من توتنهام

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:30 ص
لابورتا
لابورتا
غدير أحمد
أفادت تقارير صحفية إعلامية إسبانية، عن رفض نادي برشلونة التعاقد مع لاعبين من توتنهام، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على تويتر "فإن سيدفع توتنهام 25 مليون يورو لبرشلونة، قيمة ثابتة مقابل الظفر بخدمات إيمرسون رويال، لكن لا توجد في الصفقة أي مكافآت مدرجة".

وأضاف: "رفض إدارة الفريق الكاتلوني، الظفر بخدمات تانجي ندومبيلي أو سيرج أورييه، كجزء من صفقة انتقال إيمرسون إلى توتنهام".

والجدير بالذكر أن ندومبيلي استمر ضمن قائمة السبيرز لهذا الموسم، بينما فسخ توتنهام، عقد أورييه في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي.

الكلمات المفتاحية

توتنهام برشلونة ايمرسون

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