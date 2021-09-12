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خطة برشلونة لاستعادة ديمبلي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل خطة برشلونة الإسباني مع نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي من أجل استعادة أفضل نسخة من نجمه الفرنسي.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ديمبلي يُعاني من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ويغيب مُنذ ذلك الحين عن المباريات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هُناك خطة في برشلونة مع عثمان ديمبلي، حيث يريد البرسا استعادة أفضل نسخة من النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هُناك بالفعل برنامجًا مكثفًا ويوجد عمل مُحدد له على المستوى البدني والعقلي، حيث نظم برشلونة له تدريبه وطعامه وراحته ويعمل أيضًا على الجانب العاطفي له.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النادي الكتالوني واثق أيضًا من تجديد عقد ديمبيلي، حيث يرغب برشلونة في الإبقاء عليه حتى 2025، حيث يرى مسئولي البرسا أن منحه عقدًا طويلًا سيساهم في رفع الحالة المعنوية للنجم الفرنسي وهو شيء أساسي للحصول على أفضل آداء منه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيعتني جسديًا بديمبلي ويعمل النادي الكتالوني على تنظيم سلسلة من التدريبات والتعزيزات والتعافي مع مراعاة الخصائص الجسدية له من تعزيز التزامه ومشاركته وقيادته.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في الحصول على آداء جيد من ديمبيلي على الفور عندما يعود إلى الملاعب مُجددًا في شهر أكتوبر المقبل.

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عثمان ديمبلي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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