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تطورات مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:00 ص
حمدي االنقاز
حمدي االنقاز
ريهام عبد المحسن
حسمت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الزمالك برئاسة حسين لبيب في الساعات الماضية اتفاق بشكل نهائي مع نجم الفريق السابق التونسي حمدي النقاز على جميع الأمور من أجل حل أزمته مع القلعة البيضاء.

وتوصل مجلس إدارة الزمالك لاتفاق مع النقاز بالحصول على المستحقات القديمة التي تقدر قيمتها حوالي 300 ألف دولار بالإضافة إلى دفع 175 ألف دولار للترجي التونسي وهو قيمة الشرط الجزائي الخاص بالنجم التونسي من أجل عودته إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتنازل عن القضايا التي رفعها ضد الفارس الأبيض .

ورفض مجلس إدارة الزمالك طلب النقاز بالحصول على 75٪ من قيمة عقده الجديد مع القلعة البيضاء أي ما يعادل 500 ألف دولار كمقدم تعاقد مع النادي.

و اتفق أيضا مسئولو الزمالك على التنازل عن 50% من مستحقاته القديمة والتي تقدر بمليون و200 ألف دولار ثم يحصل النقاز على جزء من المبلغ قد يصل إلى النصف ويوقع بعد ذلك على عقود انضمامه إلى الزمالك.

يذكر أن النقاز كان قد فسخ تعاقده مع الزمالك وانضم إلى سودوفا الليتوانى لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن يعود إلى الدوري التونسي عبر بوابة الترجي، حيث شارك في 34 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً وصنع 3 أهداف أخرى.

الكلمات المفتاحية

رياضة حمدي النقاز اخبار الرياضة

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