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الأهلي يضع نجمه بين خيارين لتحديد مستقبله

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
منحت إدارة النادي الاهلي الحرية إلى سعد سمير مدافع الفريق الأول، لتحديد مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل النهائي أو على سبيل الإعارة تقديرا لدوره مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وطلب اللاعب مهلة للتفكير في حسم أمره حيث يخشى من جلوسة على دكة البدلاء في حالة استمراره خاصة أن موسيماني طلب من إدارة النادي عدم التدخل في مشاركة اللاعب في حالة استمراره باعتباره المسؤول الأول عن الاختيارات.

كما تلقى محمد محمود لاعب الفريق عرضًا جادًا من نادى فاركو لضمه خلال الميركاتو الحالي، لكن اللاعب طلب مهلة لمدة أسبوع لمعرفة مصيره مع المارد الأحمر قبل الرد على العرض.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام الاتصالات والمقاولون العرب على الترتيب، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الطلائع في السوبر المصري باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

مصر فيوتشر سعد سمير الاهلي

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